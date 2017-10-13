На Корсовете Генпрокуратуры обсуждены вопросы оптимизации и цифровизации уголовного и административного процессов

В Генпрокуратуре на Координационном совете по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью (далее - Корсовет) обсуждены меры по дальнейшей оптимизации и цифровизации уголовного и административного процессов.

Как известно, по поручению Главы государства в стране проводится работа по модернизации уголовного процесса.

Открывая заседание, Генпрокурор вкратце остановился на преимуществах пилотных проектов, инициированных Генеральной прокуратурой.

«Люди не ждут месяцами решения по простым и очевидным делам. Повышается защита прав человека. Жалоб стало меньше. Освободились ресурсы. Теперь следователи могут сосредоточиться на более важных и сложных делах. Наша цель: быстрый, удобный и прозрачный процесс для людей», - отметил Жакип Асанов.

Более подробно о ходе реализации совместного с МВД проекта по оптимизации уголовного процесса доложил и.о. руководителя 1-й Службы Генпрокуратуры Е.Абаев.

По данным Службы, проект, в первую очередь, позволил сократить сроки расследования очевидных преступлений с момента их регистрации до направления дела в суд в среднем с 1-2 месяцев до 3-10 суток. Этого удалось добиться за счет исключения излишних звеньев по согласованию решений по делу, расширения полномочий «дежурного прокурора» и интеграции IT-системы Генпрокуратуры и Минздрава. Так, к примеру, появилась возможность за 2-3 минуты получить сведения из нарко и психодиспансеров на что раньше уходило 2-3 дня.

Теперь «дежурные прокуроры» в отделе полиции самостоятельно проверяют законность регистрации заявлений, доставления и задержания граждан, принимают граждан, разъясняют им законы.

После успешной апробации проекта в двух УВД районов г. Астаны и Акмолинской области, к новому формату работы с 1 июля приступили все регионы страны.

На сегодня в рамках пилотного проекта с направлением в суд окончено более 8,3 тыс. дел, из них 28% расследовались от 1 до 3 суток, 43% - до 10 суток.

Как следствие жалобы в прокуратуру на действия и решения полиции сократились на 24% (с 34 тыс. до 26 тыс.), а на незаконные методы ведения следствия на 44% (с 3 351 до 1 484).

Далее о разработках Комитета Генпрокуратуры (КПСиСУ) в рамках реализации Послания Главы Государства по развитию в стране цифровых технологий доложил его председатель Багдат Мусин.

Он рассказал о преимуществах программ «Е-уголовное дело» и «Единый реестр административных производств» (далее - ЕРАП).

Отмечено, что положительный эффект ЕРАП ощутили на себе жители столицы.

Здесь электронный протокол составляется в несколько кликов за 5 минут. После ввода ИИН нужные сведения автоматически стекаются из всех баз, протокол тут же регистрируется в единой базе. При этом отсутствует возможность что-либо приписать, уничтожить либо потерять дело.

Экономятся время и средства, процесс максимально прозрачен.

С июля т.г. составлено уже более 5 тыс. электронных протоколов.

Исполнение взыскания также автоматизировано. Уведомление о штрафе поступает нарушителю сообщением на телефон. Штраф можно оплатить на месте.

Ранее на процедуру оформления протокола уходило как минимум 30 минут, а на регистрацию более 10 дней. Нарушитель оплачивал штраф в банке, а затем нес квитанцию в госорган, исполнение вовсе оставалось вне контроля.

Интеграция с IT-системой Минюста АИС ОИП позволяет автоматически направлять материалы на принудительное исполнение.

Б.Мусин также доложил о ряде вопросов, возникших в ходе пилотной апробации проекта «Е-уголовное дело» в Астане и Жамбылской области.

Но, как заверил спикер, данные проблемы вполне разрешимы при комплексном подходе и поддержке со стороны местных исполнительных органов.

Завершая заседание, Ж. Асанов напомнил об особом внимании, уделяемом Главой государства обсуждаемым вопросам и решении задач в интересах граждан.

По итогам Корсовета принят ряд решений, направленных на оптимизацию и цифровизацию расследования уголовных дел и административного производства.