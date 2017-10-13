Infiniti показала «лицо» нового QX80

От президента Infiniti Роланда Крюгера мы уже знаем, что технически QX80 2018 модельного года практически не будет отличаться от QX56 2010-го.

Компания Infiniti официально объявила о том, что следующее поколение ее флагманского внедорожника QX80 дебютирует 14 ноября на международном автосалоне в Дубае. Автопроизводитель пока не раскрыл никаких подробностей, но опубликовал изображение лицевой части новинки, судя по которому, серийный автомобиль будет похож на концепт QX80 Monograph, что представили этой весной в Нью-Йорке.





От президента Infiniti Роланда Крюгера мы уже знаем, что технически QX80 2018 модельного года практически не будет отличаться от QX56 2010-го – премиальный внедорожник сохранит и платформу, общую с Nissan Armada/Patrol, и 5,6-литровый атмосферник V8. Причина такого решения состоит в том, что покупатели не требуют от Infiniti радикальной модернизации флагмана – вопреки почтенному возрасту, его продажи не просто не падают, но продолжают расти. При этом в новой генерации модель, разумеется, получит иной дизайн и последние технологические новинки в оснащении.





К слову, в свое время именно на автошоу в Дубае был показан обновленный Nissan Patrol.



