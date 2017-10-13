Дрон снял, как почтальон развозит почту по сгоревшему городу в Калифорнии
13 октября 2017, 12:12
Фотограф Дуглас Трон снял с помощью дрона практически полностью сгоревший в результате лесного пожара калифорнийский город Санта Розу.
В ролике видно, как сотрудник американской почтовой службы, проезжая по пустым улицам, кладет письма в несгоревшие ящики. Дома и машины в одной части города полностью уничтожены, передает РИА Новости.
В середине ролика почтальон проезжает по улице, на одной стороне которой все полностью выгорело, тогда как на другой, напротив, все постройки остались нетронутыми.
По последним данным, в результате пожара в Калифорнии погиб 31 человек. Уничтожено более 3,5 зданий. Несколько сотен человек считаются пропавшими без вести.
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