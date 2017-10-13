Назарбаев поблагодарил Путина за общение на русском с бизнесменами из ФРГ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за то, что президент РФ не стал говорить с представителями германского бизнеса на немецком, иначе он бы ничего не понял,

"Спасибо за такую прекрасную возможность быть здесь в Сочи, и для меня огромный подарок встретиться сегодня здесь с крупными лидерами бизнеса ФРГ, многих из которых я лично знаю", — отметил он.





"Спасибо за то, что вы с коллегами не стали говорить на немецком, иначе я бы ничего не понимал", — сказал Назарбаев. "Учли момент, что я присутствую", — добавил он.



