Назарбаев поблагодарил Путина за общение на русском с бизнесменами из ФРГ
13 октября 2017, 12:14
"Спасибо за то, что вы с коллегами не стали говорить на немецком, иначе я бы ничего не понимал", — сказал Назарбаев.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за то, что президент РФ не стал говорить с представителями германского бизнеса на немецком, иначе он бы ничего не понял, передает РИА Новости.
"Спасибо за такую прекрасную возможность быть здесь в Сочи, и для меня огромный подарок встретиться сегодня здесь с крупными лидерами бизнеса ФРГ, многих из которых я лично знаю", — отметил он.
"Спасибо за то, что вы с коллегами не стали говорить на немецком, иначе я бы ничего не понимал", — сказал Назарбаев. "Учли момент, что я присутствую", — добавил он.
Фото © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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