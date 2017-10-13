Правила содержания жилищного фонда утверждены в Алматы

В жилых домах, принадлежащих двум и более собственникам помещений (квартир), образуется кондоминиум.

Решением ХХI сессии маслихата города Алматы VI созыва от 15 сентября 2017 года утверждены правила содержания жилищного фонда, сообщает Zakon.kz.





Так, в жилых домах, принадлежащих двум и более собственникам помещений (квартир), образуется кондоминиум.





Кондоминиум образуется с момента предоставления права собственности на два и более жилых и нежилых помещений физическим и юридическим

лицам, государству и общее имущество, принадлежащее им на праве общей долевой собственности.





Объект кондоминиума должен быть зарегистрирован как единый комплекс в течение 15 рабочих дней со дня образования органа управления объектом кондоминиума.





Регистрация кондоминиума осуществляется по заявлению его участника либо органа управления, с приложением документов, определяющих состав общего имущества и размер доли правообладателей каждого помещения в общей собственности (расчет долей собственников помещений (квартир).





Право собственности на кондоминиум возникает после его государственной регистрации.





На кондоминиумы, не зарегистрированные в органах юстиции распространяются требования настоящих Правил. Отсутствие регистрации объекта кондоминиума является неисполнением требований настоящих Правил.





При этом обязательного рассмотрения и одобрения на собрании собственников помещений (квартир) требуют следующие вопросы:





- связанные с выбором или изменением формы управления объектом кондоминиума;

- утверждения размеров взносов на управление и содержание общего имущества объекта кондоминиума;

- утверждения годового бюджета и годовой сметы доходов и расходов, а также внесение в них изменений и дополнений;

- принятия решения о заключении, об изменении или о расторжении договора управления объектом кондоминиума;

- внесения изменений в правовой кадастр в органах юстиции;

- связанные с принятием решения о проведении текущего и капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума;

- расходования денег, накопленных на сберегательном счете;

- выбора или отказа от услуг субъекта сервисной деятельности;

- утверждения сметы расходов на проведение капитального ремонта, модернизации, ремонта общего имущества объекта кондоминиума;

- избрания ревизионной комиссии собственников помещений (квартир);

- повышение суммы ежемесячных взносов на накопления средств на сберегательном счете более 0,02-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в расчете на один квадратный метр полезной площади жилого (нежилого);

- связанные с использованием, равно как и предоставлением в пользование мест общего пользования (мест ограниченного пользования) объекта кондоминиума, с оформлением соответствующего договора аренды (безвозмездного пользования) органом управления;





Собственники и несобственники помещений (квартир):





- на общем собрании решают вопрос о выборе органа управления объектом кондоминиума;

- на общем собрании рассматривают вопрос о заключении договора управления объектом кондоминиума, заключаемым в обязательном порядке в соответствии с типовым договором управления объектом кондоминиума, утвержденного уполномоченным органом, с органом управления;

- в случае принятия положительного решения, заключают договор с органом управления;

- ежемесячно вносят взносы (платежи) на текущий счет в банке второго уровня, на содержание и текущий ремонт общего имущества данного объекта кондоминиума, в размере, определяемом на общем собрании собственников квартир;

- на общем собрании рассматривают и утверждают размер суммы на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, в случае если размер предлагаемой суммы, составляет более 0,02-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, в расчете на один квадратный метр полезной площади жилого (нежилого) помещения.

При этом, если размер предлагаемой суммы на капитальный ремонт равен 0,02- кратному месячному расчетному показателю, рассмотрение данного вопроса на общем собрании не требуется.

- ежемесячно вносят на сберегательный счет сумму на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, в размере не менее 0,02- кратного месячного расчетного показателя или в размере, определяемом на общем собрании собственников помещений (квартир);

- содействуют сохранности и безопасной эксплуатации общего имущества и помещений, находящихся в индивидуальной (раздельной) собственности.





На общем собрании собственников помещений (квартир) органов управления рассматривается и утверждаются:





- ежемесячные взносы собственников помещений (квартир) на содержание и ремонт общего имущества;

- увеличение ежемесячных взносов, в случаях повышения тарифов субъектов естественных монополий, уровня минимальной заработной платы, цен на строительные материалы, цен на товары и услуги, связанные с содержанием общего имущества;

- увеличение взносов собственников помещений (квартир) для накопления сумм на капитальный ремонт, модернизацию, ремонт общего имущества (сберегательный счет);

- размер платы за сданное в аренду (найм) общего имущества;

- иные поступления (добровольные частные инвестиции и другие).

- административные расходы, к которым относятся: расходы на оплату труда сотрудников органа управления объекта кондоминиума;

начисления на заработную плату сотрудников органа управления (социальный налог и социальные отчисления);

расходы на канцелярские товары, оргтехнику и ее обслуживание.

- производственные расходы:

услуги по дезинфекции, дератизации, дезинсекции подвальных помещений и других мест общего пользования;

услуги на противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации и тому подобное;

услуги по озеленению (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов);

санитарная очистка мусоропровода, придомовых территорий, вывоз мусора (в неканализированных домах - очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных), снега и листьев;

услуги по обслуживанию систем центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения в местах общего пользования, вентиляции и подготовке к отопительному сезону;

услуги по устранению аварийных ситуаций;

текущий ремонт и покраска малых архитектурных форм и оград;

обслуживание интернет-ресурса.





Вышеуказанные производственные расходы должны быть переданы субъектам сервисной деятельности.

Как отмечается, ответственность за соблюдение настоящих Правил несут юридические или физические лица, занимающиеся управлением и содержанием зданий, придомовой территории в порядке, предусмотренном законодательством РК.





Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют уполномоченные органы в пределах своей компетенции.







