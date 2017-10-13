В Казахстане назрела необходимость принятия мер против завышения цен в сфере закупок лекарств и медицинского оборудования. Этому вопросу на открытии сессии Парламента уделил особое внимание Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.





"Надо отрегулировать оборот лекарств и медицинских изделий. Казахстанцы имеют право пользоваться доступными, качественными, безопасными лекарствами. Я говорил об этом уже не один раз. У нас какая-то монополия производства лекарств. Как только приходят новые компании и говорят: "Давайте построим фармацевтическую фабрику, линейка 50 лекарств". Не пройдет. Везде препятствия. А почему? Потому, что сложилась структура поставщиков и тех, кто здесь принимает. Там есть маржа какая-то, и не хотят отойти», - сказал глава государства на совместном заседании палат Парламента.





Таким образом, Президент прямо указал на монополию производителей и поставщиков лекарств, которые ставят барьеры новым компаниям. А кроме того обратил внимание на то, что в стране заключаются крупные сделки на закуп дорогостоящего медицинского оборудования, которое потом простаивает.





На лицо неэффективное и необдуманное расходование госсредств, что недопустимо, ведь фармсфера - это не просто бизнес в обычном его понимании, это то, от чего напрямую зависит здоровье каждого человека в частности и нации в целом.





Таким образом, получается, что лекарственная система Казахстана сама нуждается в срочном лечении – принятии мер на государственном уровне. Разобраться в этом сложном вопросе было поручено министру здравоохранения. Президент отметил, что шаги Елжан Биртанов делает правильные, но надо держать вопрос на контроле и довести работу до конца – до конкретных положительных результатов, о которых по итогу, отчитаться.





«Мы можем, я вижу, есть желающие построить такие фабрики, чтобы создать конкуренцию, удешевить медицинские препараты и сделать их качественными», - сказал Елбасы.





Корреспонденты Дирекции информационно-аналитических программ Первого в Казахстане, задавшись вопросом от чего и по каким причинам ситуация в лекарственной сфере страны сложилась так, а не иначе, провели журналистское расследование. Кто виноват и что делать? Возымеют ли результат разоблачающие аресты за коррупцию? Снизятся ли ценники?





Смотрите в специальном репортаже «Первого канала Евразия – «Лечение для цен». Программа «Аналитика». Воскресенье, 15 октября. 20.00.











