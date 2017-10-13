Россия перебросила в Казахстан военную авиацию на учения миротворцев ОДКБ

По данным ЦВО, летчики обеспечат поддержку с воздуха действий миротворческих сил, перевозку "раненых", а также доставку грузов военного назначения и гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в учениях "Нерушимое братство-2017" примут участие более тысячи военнослужащих. С казахстанской стороны в маневрах задействованы более 600 человек, четыре вертолета Ми-17 и два вертолета Huey II ("Хьюи-2").

От российской стороны в учениях примут участие около 400 военнослужащих горной мотострелковой бригады из Республики Тыва и 80 единиц техники. Ожидается, что Вооруженные силы Белоруссии, Армении, Киргизии представят на учениях командование и миротворческие взводы по 30 человек, а Таджикистан — 20 человек.





Совместные маневры пройдут в период с 16 по 20 октября на полигонах Илийский и Шошкалы на юго-востоке Казахстана. Основными целями учений являются укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ, повышение практического умения, навыков командиров и штабов всех степеней в работе по подготовке миротворческой операции и управлении подразделениями при выполнении миротворческих задач.



