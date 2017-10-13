Какая погода ждет казахстанцев в выходные
13 октября 2017, 12:22
Резкого понижения температуры не ожидается.
Какая погода ждет казахстанцев в выходные рассказали синоптики, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».
"Антициклон, благодаря которому казахстанцы наслаждались тёплой погодой без осадков, покидает территорию Казахстана. В тыл ему, с западных районов республики начинают смещаться атмосферные фронты, которые по мере их перемещения на восток будут вызывать местами дожди. Так как в тропосфере сохранятся юго-западные потоки, и воздушные массы по-прежнему будут поступать с Передней Азии, то резкого понижения температуры с прохождением фронтов не ожидается", - говорится в сообщении.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Сегодня
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