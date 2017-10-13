В Алматы мужчина на глазах у полицейских совершил кражу из машины
13 октября 2017, 12:23
Участковые в это время вели наружное наблюдение.
В Алмалинском районе Алматы с поличным задержан автовор, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
Участковыми инспекторами полиции МПС УВД Алмалинского района задержан с 28-летний мужчина, который разбил стекло припаркованного автомобиля и украл оттуда пакет с коробкой. После чего попытался скрыться в толпе людей.
«В ходе специального оперативного мероприятия полицейские вели наружное наблюдение и воочию видели, как в дневное время молодой мужчина разбивает камнем стекло автомобиля марки Infiniti, берет пакет и уходит на тротуар, как ни в чем не бывало. Однако, далеко уйти ему не удалось, благодаря решительным действиям участковых. В пакете просвечивала небольшая коробка с какой-то техникой. Подозреваемый принял ее за новый смартфон. В коробке оказались 3D очки для просмотров видеоигр. Имущество уже возвращено владельцу. Задержанный свою вину полностью признает. На данный момент устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям, как в районе, так и на территории Алматы. К слову, он уже привлекался к уголовной ответственности и был судим за кражу чужого имущества По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК – кража чужого имущества. Также проводятся следственные действия, после чего в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения", - рассказал начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.
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