Кроссоверы Hyundai Tucson и Kona получат «заряженные» N-версии

Корейская компания Hyundai Motor Company и её спортивное подразделение N Performance рассматривают перспективы выпуска «заряженных» кроссоверов Hyundai Tucson N и Hyundai Kona N.

Как сообщает авторитетный портал Motoring, в настоящий момент руководство марки уже дало «зелёный свет» этим проектам, однако разработка этих моделей не ставится в приоритет.





По предварительным данным, «заряженные» кроссы Hyundai Tucson N и Hyundai Kona N получат более агрессивный аэродинамический обвес, более эффективную тормозную систему, доработанные двигатели и перенастроенную подвеску.





Издание отмечает, что в настоящий момент так и неясно, какой именно кроссовер первым получит «горячую» версию. В интервью журналистам руководитель подразделения N Performance Альберт Бирманна лишь подтвердил, что такие модели непременно появятся на рынке.









В свою очередь, Джей Ви Ли, глава компании Hyundai Australia, рассказал:

«Мы надеемся, что N-версии дадут что-то новое нашим моделям. Мы хотим изменить восприятие клиента, но мы не можем сделать это за один день. Каждое наше исследование показывает, что клиент воспринимает нас как поставщика доступных или дешевых автомобилей. Хорошие машины, но бюджетные. Я надеюсь, что шильдик N поможет изменить представление клиентов о бренде».



