Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Усть-Каменогорске прошел патриотический концерт «Көк тудың желбірегені»

13 октября 2017, 12:38

На выступлении именитого певца присутствовали общественные деятели.

В год 25-летия Государственных символов Республики Казахстан, в Усть-Каменогорском Доме культуры металлургов, в рамках патриотического проекта «Көк тудың желбірегені» состоялся концерт лауреата молодежной государственной премии «Дарын» РК, певца и композитора Ибрагима Ескендір.

На выступлении именитого певца присутствовали общественные деятели, представители предприятий, члены МК «Жас Отан», представители Совета ветеранов, депутаты городского и областного маслихатов.



— Сейчас, когда Глава государства призывает нас воплощать идеи программы «Рухани жаңғыру», мы должны поднимать патриотический дух, помнить, что наши государственные символы отражают историю Казахстана, надежды и стремление к большим целям, - сказала председатель областного молодежного крыла «Жас Отан», Маржан Бахыт.

Под звуки песни «Көк тудың желбірегені», которую исполнял Ибрагим Ескендір, в зале начал развиваться флаг Казахстана.



— Я поздравляю вас всех с 25-летием государственных символов Казахстана. Они олицетворяют наш суверенитет и идентичность, сохраняют нашу культуру. А это цель модернизации общественного сознания, - выступил со сцены певец.

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...