В Усть-Каменогорске прошел патриотический концерт «Көк тудың желбірегені»
13 октября 2017, 12:38
На выступлении именитого певца присутствовали общественные деятели.
В год 25-летия Государственных символов Республики Казахстан, в Усть-Каменогорском Доме культуры металлургов, в рамках патриотического проекта «Көк тудың желбірегені» состоялся концерт лауреата молодежной государственной премии «Дарын» РК, певца и композитора Ибрагима Ескендір.
На выступлении именитого певца присутствовали общественные деятели, представители предприятий, члены МК «Жас Отан», представители Совета ветеранов, депутаты городского и областного маслихатов.
— Сейчас, когда Глава государства призывает нас воплощать идеи программы «Рухани жаңғыру», мы должны поднимать патриотический дух, помнить, что наши государственные символы отражают историю Казахстана, надежды и стремление к большим целям, - сказала председатель областного молодежного крыла «Жас Отан», Маржан Бахыт.
Под звуки песни «Көк тудың желбірегені», которую исполнял Ибрагим Ескендір, в зале начал развиваться флаг Казахстана.
— Я поздравляю вас всех с 25-летием государственных символов Казахстана. Они олицетворяют наш суверенитет и идентичность, сохраняют нашу культуру. А это цель модернизации общественного сознания, - выступил со сцены певец.
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