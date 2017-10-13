Казахстан отказался наблюдать за президентскими выборами в Кыргызстане

Соответствующее постановление было одобрено в ходе заседания Центральной избирательной комиссия РК , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Вношу предложение, рассмотреть сегодня проект постановления ЦИК «Об отказе от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения», - сказал заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.





В то же время он озвучил текст постановления.





«ЦИК РК постановляет, первое, отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года по взаимопониманию между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и ЦИК РК, подписанного 9 августа 2012 года. Второе, о принятом решении уведомить Центральную комиссию по выборам и проведение референдумов Кыргызской Республики через министерство иностранных дел РК», - заключил К. Петров.





В свою очередь решение прокомментировал член ЦИК РК, который должен был отправиться на выборы в Кыргызстан Марат Сарсембаев.





«7 октября 2017 года президент Кыргызстана выступил с речью, в которой он обвинил Казахстан в грубом вмешательстве в дела Кыргызстана, в частности в процесс выборов президента страны. Я, как член Избиркома, имеющий не малый опыт в наблюдении за выборами во многих странах мира, считаю надуманными публичные высказывания о грубом вмешательстве республики Казахстан в дела республики Кыргызстан. А также желая не допускать какие-бы то ни было действия, которые могли бы дать малейший повод обвинить нашу страну в чем-то ни было, заявляю об отказе поездки в Кыргызстан для осуществления наблюдения за президентскими выборами и прошу коллег поддержать мое заявление», - заявил он.





В то же время, исполняя принятые международные обязательства, ЦИК РК проведена работа по направлению представителей Казахстана в качестве наблюдателей на президентские выборы в Кыргызской республике от международных организаций. 46 казахстанских наблюдателей будут осуществлять мониторинг выборов в составах комиссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, ССТГ, а также по линии парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, тюркоязычных стран.



