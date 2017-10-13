Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Казахстан отказался наблюдать за президентскими выборами в Кыргызстане

13 октября 2017, 12:56

МИД Казахстана уведомит о принятом решении Центральную комиссию по выборам и проведение референдумов КР.

Соответствующее постановление было одобрено в ходе заседания Центральной избирательной комиссия РК, передает корреспондент Zakon.kz.

«Вношу предложение, рассмотреть сегодня проект постановления ЦИК «Об отказе от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года в качестве самостоятельного субъекта наблюдения», - сказал заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров.

В то же время он озвучил текст постановления.

«ЦИК РК постановляет, первое, отказаться от участия в наблюдении за выборами президента Кыргызской Республики 15 октября 2017 года по взаимопониманию между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и ЦИК РК, подписанного 9 августа 2012 года. Второе, о принятом решении уведомить Центральную комиссию по выборам и проведение референдумов Кыргызской Республики через министерство иностранных дел РК», - заключил К. Петров.

В свою очередь решение прокомментировал член ЦИК РК, который должен был отправиться на выборы в Кыргызстан Марат Сарсембаев.

«7 октября 2017 года президент Кыргызстана выступил с речью, в которой он обвинил Казахстан в грубом вмешательстве в дела Кыргызстана, в частности в процесс выборов президента страны. Я, как член Избиркома, имеющий не малый опыт в наблюдении за выборами во многих странах мира, считаю надуманными публичные высказывания о грубом вмешательстве республики Казахстан в дела республики Кыргызстан. А также желая не допускать какие-бы то ни было действия, которые могли бы дать малейший повод обвинить нашу страну в чем-то ни было, заявляю об отказе поездки в Кыргызстан для осуществления наблюдения за президентскими выборами и прошу коллег поддержать мое заявление», - заявил он.

В то же время, исполняя принятые международные обязательства, ЦИК РК проведена работа по направлению представителей Казахстана в качестве наблюдателей на президентские выборы в Кыргызской республике от международных организаций. 46 казахстанских наблюдателей будут осуществлять мониторинг выборов в составах комиссий СНГ, БДИПЧ/ОБСЕ, ШОС, ССТГ, а также по линии парламентских ассамблей СНГ, ОБСЕ, тюркоязычных стран.

Ксения Давыдова, Астана
Фото: www.ca-portal.ru

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...