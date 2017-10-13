АВФ в судебной системе страны

В свете «Плана нации - 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» наиболее значимым является обеспечение верховенства закона, что как следствие, предлагает существенные изменения в системе правосудия, то есть судебной системы страны. План нации предполагает конкретные преобразования в обществе и государстве, где в рамках выполнения реформ по обеспечению верховенства закона, особое внимание уделено вопросам совершенствования судебной системы.

В целях создания безупречной системы правосудия, повышения доверия к судебной системе, упрощения судопроизводства, развития его оперативности, доступности и повышения прозрачности в деятельности судебной системы проведена работа по полномасштабному внедрению современных информационных технологий в процесс отправления правосудия.

Внедрение модернизированной информационной системы «Төрелік», - системы судебный кабинет а также аудио-видефиксации судебных процессов. Все судебные заседания (за незначительным исключением дел, предусматривающих государственные секреты, связанные с половыми преступлениями и некоторые категории дел с участием несовершеннолетних) проводятся с в открытых судебных заседаниях, с применением системы аудио -видео фиксации судебных заседаний, что также обеспечивает прозрачность судебного процесса и предполагает обеспечение реальной состязательности сторон в судебном процессе, а также в определенной степени дисциплинирует и участников процесса.

Система АВФ предоставляет возможность записи судебного заседания с его автоматическим протоколированием, упрощает работу суда, предоставляет возможность ознакомления с протоколом судебного заседания участниками процесса на электронных носителях. После записи судебного заседания ссылки на аудио-, видеофиксацию, а также протокол судебного заседания автоматически поступают в информационную систему «Төрелік».

Всего по Карагандинской области насчитывается 134 залов судебного заседания, из которых 120 судебных залов или 90% оснащены указанными системами и 10 модернизированы (в части программного обеспечения). Количество не оснащенных залов составляет 4. В настоящее время, оснащенность залов новой системой АВФ по области порядка 61,1%. Верховным Судом проводится планомерная работа по оснащению новыми средствами АВФ, при этом до конца текущего года планируется достичь полной оснащенности всех залов судебных заседаний местных судов республики новыми системами АВФ. Касаемо применения указанных средств АВФ в судопроизводстве, то судами максимально используются системы АВФ. Можно с уверенностью сказать что использование АВФ судебных процессов занимает одно из важнейших мест в целях достижения в обеспечении доступности, прозрачности и открытости с применением информационных технологий в судебной системе.

Главный специалист

Специализированного межрайонного суда

по уголовным делам Карагандинской области

Салауатов Д.