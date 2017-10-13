В Великобритании девушка разбилась насмерть, позируя для фото на фоне утёса

23-летняя студентка из Кореи Хе Вон Ким погибла во время фотосессии в районе знаменитых меловых утёсов Великобритании Севен-Систерс. Попросив незнакомца запечатлеть её на камеру, она начала прыгать, но в какой-то момент оступилась и упала с высоты 60 метров. Об этом сообщает BBC,

— Это был невероятно печальный случай, который привёл к ненужной потере очень молодой жизни, — заявил старший следователь Истборна Алан Крейз.





Он добавил, что за день до этого происшествия был сильный камнепад в том районе, поэтому некоторые края этих скал могли оказаться очень неустойчивыми.





Сейчас местные власти решают вопрос об установке предупреждающих знаков на разных языках о том, чтобы туристы соблюдали осторожность и не подходили близко к краю.





Ранее Лайф сообщал о том, что модель Кейт Аптон упала со скалы во время фотосессии для журнала Sports Illustrate.