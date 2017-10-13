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Правила формирования и ведения реестра отечественных товаропроизводителей и отечественных поставщиков работ, услуг военного назначения
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Аннотация к документу: Приказ Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 21 августа 2017 года № 145/НҚ «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра отечественных товаропроизводителей и отечественных поставщиков работ, услуг» (не введен в действие)
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Правила разработаны в соответствии с подпунктом 3-1) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 19 января 2001 года «О государственном оборонном заказе» (далее - Закон) и определяют порядок формирования и ведения реестра отечественных производителей товаров (продукции) военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения (применения) (далее - отечественный товаропроизводитель) и отечественных поставщиков работ военного назначения и услуг военного назначения (далее - отечественный поставщик работ, услуг).
Реестр отечественных товаропроизводителей и отечественных поставщиков работ, услуг (далее - Реестр) содержит сведения об отечественных товаропроизводителях и отечественных поставщиках работ и услуг, производящих товары (продукцию) и поставляющих работы и услуги для государственных заказчиков, входящие в состав государственного оборонного заказа.
Реестр формируется и ведется в целях осуществления выбора исполнителей государственного оборонного заказа в соответствии с законодательством о государственном оборонном заказе.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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