Правила разработаны в соответствии с пунктом 12) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения» и определяют порядок и условия субсидирования затрат работодателей, создающих специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов.

Организация работ по субсидированию работодателей, связанных с созданием специальных рабочих мест осуществляется центрами занятости населения за счет средств республиканского бюджета в соответствии с утвержденными планами финансирования по обязательствам и платежам и в пределах сумм, предусмотренных на эти цели бюджетами районов (городов областного, республиканского значения и столицы).

Информирование инвалидов о возможности трудоустройства на специальные рабочие места проводит:

местный орган по вопросам занятости населения района, городов областного, республиканского значения, столицы посредством направления информации в общественные объединения инвалидов соответствующего региона;

центр занятости населения при личном обращении инвалидов.

Центр занятости населения ежегодно в срок до 1 октября информирует работодателей о субсидировании специальных рабочих мест посредством размещения информации в интернет-ресурсах и/или средствах массовой информации.

Ежегодно в срок до 1 ноября, исходя из лимита финансирования, центром занятости населения осуществляется сбор заявок на предстоящий финансовый год от работодателей, создающих специальные рабочие места, по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

К заявке прилагаются:

1) справка о государственной регистрации юридического лица, согласно приложению 1 к стандарту государственной услуги «Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств», утвержденной приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 233 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 11384) или документ, подтверждающий постановку на учет в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов по месту нахождения;

2) смета расходов на оборудование специальных рабочих мест.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.