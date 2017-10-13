McLaren представил два уникальных суперкара

Купе и родстер MSO R построены на базе 650S – фактически, уже устаревшей модели из линейки Super Series, на смену которой этой весной был выпущен суперкар 720S.

Компания McLaren представила два уникальных суперкара – MSO R Coupé и MSO R Spider. Они были построены по индивидуальному заказу в подразделении McLaren Special Operations в рамках программы MSO Personal Commission. Данная программа предполагает наиболее глубокий уровень сотрудничества придворного тюнинг-ателье с клиентом: последнему предоставляется возможность не только выбрать цвета и материалы отделки, но также поучаствовать в разработке нового дизайна кузова и салона и заказать персональные настройки силовой установки.





Купе и родстер MSO R построены на базе 650S – фактически, уже устаревшей модели из линейки Super Series, на смену которой этой весной был выпущен суперкар 720S. При этом обе машины получили новые карбоновые элементы кузова, в том числе – передний бампер, капот, крылья, воздухозаборник на крыше, а также актикрыло, корпуса зеркал и одинаковые пятиспицевые диски. Салон отделан алькантарой в черном и красном цвете. Самое главное – 3,8-литровый твин-турбомотор V8, в стандартном исполнении выдающий 650 л.с. и 678 Нм, был форсирован до 688 л.с. и 700 Нм. Такими же характеристиками обладал двигатель суперкара MSO HS, выпущенного летом прошлого года тиражом в 25 экземпляров. В какую сумму неизвестному покупателю обошлись штучные MSO R Coupé и MSO R Spider – производитель не сообщает.





Этой весной босс MSO Ансар Али объявил о намерении расширить бизнес своего подразделения и выпускать полностью эксклюзивные автомобили в одном экземпляре – по две-три штуки в год. На разработку и постройку каждого такого суперкара будет уходить полтора-два года. Отметим, что первой подобной моделью в истории McLaren считается X-1 2012 года, построенный на основе MP4-12C – прямого предшественника 650S.



