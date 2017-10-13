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Lada Priora перевернулась в Алматы после столкновения на перекрестке

13 октября 2017, 13:37

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции разбираются в деталях ДТП.

В Турксибском районе на одном из перекрестков перевернулась автомашина, сообщает портал patrul.kz.

ДТП произошло на пересечении улиц Бекмаханова и Бартольда. Со слов очевидцев, Volkswagen Golf двигался в восточном направлении по улице Бекмаханова, а Lada Priora ехала на запад по этой же улице. На перекрестке российская легковушка начала поворачивать на Бартольда и не пропустила автомобиль Volkswagen Golf. Он на полном ходу протаранил ее. От удара Lada перевернулась и осталась лежать на крыше.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции разбираются в деталях ДТП. Пострадавших в аварии, к счастью, не было.


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