Lada Priora перевернулась в Алматы после столкновения на перекрестке
13 октября 2017, 13:37
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции разбираются в деталях ДТП.
В Турксибском районе на одном из перекрестков перевернулась автомашина, сообщает портал patrul.kz.
ДТП произошло на пересечении улиц Бекмаханова и Бартольда. Со слов очевидцев, Volkswagen Golf двигался в восточном направлении по улице Бекмаханова, а Lada Priora ехала на запад по этой же улице. На перекрестке российская легковушка начала поворачивать на Бартольда и не пропустила автомобиль Volkswagen Golf. Он на полном ходу протаранил ее. От удара Lada перевернулась и осталась лежать на крыше.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции разбираются в деталях ДТП. Пострадавших в аварии, к счастью, не было.
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