Lada Priora перевернулась в Алматы после столкновения на перекрестке

В Турксибском районе на одном из перекрестков перевернулась автомашина





ДТП произошло на пересечении улиц Бекмаханова и Бартольда. Со слов очевидцев, Volkswagen Golf двигался в восточном направлении по улице Бекмаханова, а Lada Priora ехала на запад по этой же улице. На перекрестке российская легковушка начала поворачивать на Бартольда и не пропустила автомобиль Volkswagen Golf. Он на полном ходу протаранил ее. От удара Lada перевернулась и осталась лежать на крыше.





Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции разбираются в деталях ДТП. Пострадавших в аварии, к счастью, не было.



