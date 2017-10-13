Имашев: Казахстан заявляет самоотвод на выборах в Кыргызстане

Он назвал это «реакцией на политизации процесса», связанных с высказыванием Алмазбека Атамбаева.

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев прокомментировал решение не посылать на выборы наблюдателей от казахстанского Центризбиркома , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





«Я думаю, что вопрос поставлен правильно. Высказанные тут мотивы вполне обоснованы. Я бы хотел бы рассматривать то решение, которое предлагается, не в форме протеста, а в форме реакции на ту политизацию избирательной кампании, которая проходит в Кыргызстане», - сказал он на заседании ЦИК РК.





При этом глава ЦИК РК добавил, что многие забывают и рассматривают избирательные органы только в качестве организаторов выборов, но забывают, что фактически природа и содержание деятельности ЦИК расценивается как квазисудебный орган.





«Поэтому мы будем делать оценки - это, как и судья, когда он объявляется самоотвод. В данном случае фактически, в этом плане, если говорить, то республика Казахстан в лице ЦИК заявляет самоотвод. Это именно та наша реакция на ту политизацию процесса, которая происходит», - указал Б. Имашев.





Тем временем он сообщил, что казахстанцы будут действовать в качестве наблюдателей на выборах в Кыргызстане в составе международных организаций.





«Ясно, что те участники, которые будут действовать в составе международных организаций - они должны действовать. Мы еще раз хотим продемонстрировать то, что Казахстан соблюдает все те свои обязательства, которые приняты в рамках международных договоров. Единственное, мы ориентируем всех членов нашей делегации действовать в строго правовом поле», - подчеркнул председатель Избиркома.





«Это, в принципе, всегда нужно делать, даже в любой избирательной кампании, но тем более, когда идет политизация процесса правовое поле - любое, малейшее его несоблюдение будет вызывать резкие последствия. Поэтому, я всех призываю действовать только в правовом поле. Я думаю, что как раз-таки то решение, которое мы принимаем сегодня будет как раз-таки четко сформулировано в рамках законодательства и международных требований», - заключил Б. Имашев.







