Венгрия пригрозила Украине

По словам министра, в отношениях Будапешта и Киева сейчас «наиболее сложный период» с 1991 года, когда Украина получила независимость.

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовала Киеву пересмотреть закон об украинизации образования.





Двумя днями ранее Сийярто отмечал, что Венгрия потребует пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за принятого Киевом закона об образовании. «Мы не можем допустить этого, венгерское правительство займет максимально твердую позицию по этому вопросу. Неприемлемо, чтобы в ЕС в XXI веке закрывались школы лишь потому, что учат на языках меньшинств», — сказал он.





Закон об украинизации образования был принят Верховной Радой и подписан президентом Украины Петром Порошенко в сентябре. Нормативный акт фактически вводит запрет на преподавание на любом языке, кроме украинского. В частности, с 2018 года отменяется преподавание предметов на языках национальных меньшинств с пятого класса. С 2020-го обучение на языках нацменьшинств будет ликвидировано и в младших классах.