Имашев: Казахстан заявляет самоотвод на выборах в Кыргызстане

Председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев прокомментировал решение не посылать на выборы наблюдателей от казахстанского Центризбиркома, передает корреспондент Zakon.kz.

«Я думаю, что вопрос поставлен правильно. Высказанные тут мотивы вполне обоснованы. Я бы хотел бы рассматривать то решение, которое предлагается, не в форме протеста, а в форе реакции на ту политизацию избирательной кампании, которая проходит в Кыргызстане», - сказал он на заседании ЦИК РК.

При этом глава ЦИК РК добавил, что многие забывают и рассматривают избирательные органы только в качестве организаторов выборов, но забывают, что фактически природа и содержание деятельности ЦИК расценивается как квазисудебный орган.

«Поэтому мы будем делать оценки - это, как и судья, когда он объявляется самоотвод. В данном случае фактически, в этом плане, если говорить, то республика Казахстан в лице ЦИК заявляет самоотвод. Это именно та наша реакция на ту политизацию процесса, которая происходит», - указал Б. Имашев.

Тем временем он сообщил, что казахстанцы будут действовать в качестве наблюдателей на выборах в Кыргызстане в составе международных организаций.

«Ясно, что те участники, которые будут действовать в составе международных организаций - они должны действовать. Мы еще раз хотим продемонстрировать то, что Казахстан соблюдает все те свои обязательства, которые приняты в рамках международных договоров. Единственное, мы ориентируем всех членов нашей делегации действовать в строго правовом поле», - подчеркнул председатель Избиркома.

«Это, в принципе, всегда нужно делать, даже в любой избирательной кампании, но тем более, когда идет политизация процесса правовое поле - любое, малейшее его несоблюдение будет вызывать резкие последствия. Поэтому, я всех призываю действовать только в правовом поле. Я думаю, что как раз-таки то решение, которое мы принимаем сегодня будет как раз-таки четко сформулировано в рамках законодательства и международных требований», - заключил Б. Имашев.

Напомним, сегодня ЦИК РК принял постановление об отказе посылать своих наблюдателей на президентские выборы в Кыргызстане.

Ксения Давыдова