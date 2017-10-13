Садоводы ЮКО в этом году собрали 86 тыс. тонн яблок

В этом году садоводы Южно-Казахстанской области собрали 86 тыс. тонн яблок. В текущем году в области на 654,8 га посажены интенсивные яблоневые сады, а общая площадь садов составила 2800 га. Выращивание яблок – одно из приоритетных направлений сельского хозяйства Южного региона. Благодаря благоприятному климату, яблоки выращивают во всех районах области. Тем не менее, в основном в этом направлении задействованы фермеры Тюлькубасского, Казыгуртского, Толебийского, Сарыагашского, Ордабасинского и Байдибекского районов, передает пресс-служба акима ЮКО.









В целом в области выращиванием яблок занимаются около 100 крестьянских хозяйств, в том числе ТОО «Амангельды», высадив на площади 530 га яблоневые сады. А в собственности ТОО «Арсенал сад» 304 га садов. Яблоки, выращенные в Южно-Казахстанской области, в основном экспортируются в Россию, Узбекистан, а также в другие регионы Казахстана.









Отметим, в традиционных яблоневых садах в среднем с одного гектара собирают 20-30 тонн продукции, а в интенсивных садах – 40-50 тонн. Именно поэтому государство поддерживает тех, кто намерен заниматься интенсивным садоводством. К примеру, на закладку 1 га интенсивных садов, в зависимости от качества предусмотрены субсидии в размере от 1 млн. до 2,8 млн. тенге.









Кроме того, за каждый посаженный саженец учитывается субсидия в размере 135 тенге. В традиционных яблоневых садах субсидии предусмотрены на выращивание яблок сорта апорт, где также установлены определенные требования. Данный сад должен находиться на высоте 900 метров над уровнем моря, а общая площадь должна составлять не менее 5 га. В результате на один гектар сада можно получить 549 тыс. тенге субсидий.









На сегодняшний день в целом по области, площадь плодово-ягодных насаждений составляет 14,4 тыс. га. Вместе с тем, в этом году собрано 108 тыс. тонн фруктов, что по сравнению с прошлым годом больше на 16700 тонн.









Фото: Самат Мырзалиев































