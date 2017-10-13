Самый маленький седан Jaguar стал больше
13 октября 2017, 14:38
Jaguar XEL – удлиненной версии младшего седана Jaguar, предназначенной эксклюзивно для китайского рынка.
Совместное предприятие Chery Jaguar Land Rover опубликовало первую фотографию Jaguar XEL – удлиненной версии младшего седана Jaguar, предназначенной эксклюзивно для китайского рынка. Полностью эту машину рассекретят на автосалоне в Гуанчжоу, который пройдет с 17 по 26 ноября.
По сравнению со стандартным XE, габаритная длина XEL увеличена на 116 мм (до 4788 мм), колесная база – на 100 мм (до 2935 мм), а высота – на 13 мм (до 1429 мм). Таким образом, по расстоянию между осями XEL лишь на 25 мм уступает бизнес-седану XF. Правда, в Китае и у XF имеется длиннобазная модификация – XFL – растянутая на 140 мм.
Визуально XEL можно отличить от XE по удлиненным задним дверям, поскольку все дополнительные миллиметры пошли на увеличение свободного пространства на втором ряду. Седан будет оснащаться 2,0-литровыми турбочетверками Ingenium на 200 и 250 л.с. Информации о комплектациях пока нет. Основными конкурентами Jaguar XEL будут немцы Audi A4L, BMW 3-Series Li и Mercedes C-Class L – также удлиненные специально для Китая.
Текст: Александр Орехов
Фото: Jaguar
Via cartimes
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