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СМИ: Китай разработал лазерное оружие для борьбы с террористами

13 октября 2017, 14:44

Комплект вооружения включает в себя оптический прицел, переносной источник питания, прибор дистанционного управления и лазерный излучатель.

Китай создал новое лазерное оружие для борьбы с терроризмом, оно способно поражать цели на расстоянии до 200 метров, пишет издание Global Times со ссылкой на государственную компанию разработчика Hongfeng, передает РИА Новости.

Компания Hongfeng совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) продемонстрировала новейшее лазерное оружие в ходе антитеррористических учений в провинции Хубэй, дата проведения учений не указывается.

Как заявил инженер Янь Ачжэ, участвовавший в создании нового оружия, по сравнению с другими видами вооружения, новое лазерное оружие поражает цели точнее и быстрее, оно беззвучно и не создаёт вспышки света при выстреле, оно также удобно в использовании, так как не создаёт отдачи при выстрелах.

Фото © AP Photo / Ahn Young-joon

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