СМИ: Китай разработал лазерное оружие для борьбы с террористами
13 октября 2017, 14:44
Комплект вооружения включает в себя оптический прицел, переносной источник питания, прибор дистанционного управления и лазерный излучатель.
Китай создал новое лазерное оружие для борьбы с терроризмом, оно способно поражать цели на расстоянии до 200 метров, пишет издание Global Times со ссылкой на государственную компанию разработчика Hongfeng, передает РИА Новости.
Компания Hongfeng совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) продемонстрировала новейшее лазерное оружие в ходе антитеррористических учений в провинции Хубэй, дата проведения учений не указывается.
Как заявил инженер Янь Ачжэ, участвовавший в создании нового оружия, по сравнению с другими видами вооружения, новое лазерное оружие поражает цели точнее и быстрее, оно беззвучно и не создаёт вспышки света при выстреле, оно также удобно в использовании, так как не создаёт отдачи при выстрелах.
Фото © AP Photo / Ahn Young-joon
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883190-30d449c8e3090c2dacd60febea6e7792
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...