Апашки о бое Головкин-Альварес: У Головкина на один удар больше

В сети набирает популярность видео, где две апашки обсуждают поединок чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и WBC Геннадия Головкина с мексиканским боксером Саулем ''Канело'' Альваресом, сообщает Zakon.kz.

Великовозрастные эксперты прокомментировали технику ударов бойцов, их манеру ведения боя и тактические уловки. В заключении одна из героинь видео подытожила исход боя: «Судьи не пришли к единому решению, но на самом деле у Головкина на один удар больше», - сказала она.









Видео набирает большое количество «лайков» и комментариев. Пользователи Сети желают апашкам долгих лет жизни и предлагают в следующий раз вызвать их в качестве экспертов.





Фото: boxingscene.com

Видео facebook.com/zhandos.baydilda