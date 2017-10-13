Апашки о бое Головкин-Альварес: У Головкина на один удар больше

13 октября 2017, 14:44

Великовозрастные эксперты прокомментировали технику ударов бойцов, их манеру ведения боя и тактические уловки.

В сети набирает популярность видео, где две апашки обсуждают поединок чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и WBC Геннадия Головкина с мексиканским боксером Саулем ''Канело'' Альваресом, сообщает Zakon.kz.

Великовозрастные эксперты прокомментировали технику ударов бойцов, их манеру ведения боя и тактические уловки. В заключении одна из героинь видео подытожила исход боя: «Судьи не пришли к единому решению, но на самом деле у Головкина на один удар больше», - сказала она.



Видео набирает большое количество «лайков» и комментариев. Пользователи Сети желают апашкам долгих лет жизни и предлагают в следующий раз вызвать их в качестве экспертов.


Фото: boxingscene.com

Видео facebook.com/zhandos.baydilda


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код