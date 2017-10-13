Гуманитарную помощь выделил Казахстан Кыргызстану
13 октября 2017, 14:56
Гуманитарная помощь выделяется в связи с природно-климатическими условиями, сложившимися в Кыргызской Республике.
Правительство Казахстана приняло постановление от 9 октября 2017 года «Об оказании официальной гуманитарной помощи Кыргызской Республике», сообщает Zakon.kz.
Как отмечается, гуманитарная помощь выделяется в связи с природно-климатическими условиями, сложившимися в Кыргызской Республике.
Для этого правительство поручило разбронировать материальные ценности из государственного материального резерва.
В список гуманитарной помощи вошли доски обрезные, металлопрокат и столбы деревянные.
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