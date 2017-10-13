Наркотики на 10 млн тенге перевозил мужчина в грузовике

В ходе проведения антинаркотических операций «Көкнәр» и «Канал» пресечен канал поставки наркотических средств в Павлодарскую область , сообщает



, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.

"12.10.2017 года около автозаправочной станции по ул. Торговая задержан 58-летний житель города Павлодара, находившийся за управлением грузовой автомашины, в которой в ходе обыска в багажном отсеке, в специально приготовленном тайнике, обнаружены наркотические средства: «марихуана», общим весом 181 кг. и «гашиш» - около 5 кг.", - говорится в сообщении









Ориентировочная общая стоимость изъятого из незаконного оборота зелья составила бы более 10.000.000 тенге.





По данному факту проводится досудебное расследование по статье - незаконное хранение наркотических средств, с целью сбыта, в особо крупном размере.





Санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества.





Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УВД города Павлодара.



















