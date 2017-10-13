Н.Нигматулин выступил на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге
13 октября 2017, 15:23
Очередная встреча парламентариев стран-участниц ОДКБ посвящена рассмотрению модельных законов об энергетической безопасности, гуманитарной помощи, а также государственной тайне.
Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в Санкт-Петербурге принял участие в заседаниях Парламентской ассамблеи ОДКБ, которые проходят в этом году в Мариинском дворце, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.
Очередная встреча парламентариев стран-участниц ОДКБ посвящена рассмотрению модельных законов об энергетической безопасности, гуманитарной помощи, а также государственной тайне.
Участники заседаний также обсудили рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства по вопросам борьбы с правонарушениями в информационной сфере.
Среди рассмотренных вопросов – и роль парламентов в законодательном обеспечении сотрудничества и региональной безопасности в Центральной Азии, а также взаимодействие ПА ОДКБ и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.
Подчеркнув актуальность борьбы с терроризмом, Спикер Мажилиса отметил целесообразность дальнейшей активизации взаимодействия данных парламентских организаций.
При этом Н. Нигматулин предложил предусмотреть в плане работы ПА ОДКБ на следующий год совместную встречу с ПА ОБСЕ в целях обмена опытом в сфере формирования правовой базы для борьбы с этим злом.
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