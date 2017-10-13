Н.Нигматулин выступил на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Санкт-Петербурге

Очередная встреча парламентариев стран-участниц ОДКБ посвящена рассмотрению модельных законов об энергетической безопасности, гуманитарной помощи, а также государственной тайне.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин в Санкт-Петербурге принял участие в заседаниях Парламентской ассамблеи ОДКБ, которые проходят в этом году в Мариинском дворце , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.





Очередная встреча парламентариев стран-участниц ОДКБ посвящена рассмотрению модельных законов об энергетической безопасности, гуманитарной помощи, а также государственной тайне.





Участники заседаний также обсудили рекомендации по совершенствованию уголовного законодательства по вопросам борьбы с правонарушениями в информационной сфере.





Среди рассмотренных вопросов – и роль парламентов в законодательном обеспечении сотрудничества и региональной безопасности в Центральной Азии, а также взаимодействие ПА ОДКБ и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.





Подчеркнув актуальность борьбы с терроризмом, Спикер Мажилиса отметил целесообразность дальнейшей активизации взаимодействия данных парламентских организаций.





При этом Н. Нигматулин предложил предусмотреть в плане работы ПА ОДКБ на следующий год совместную встречу с ПА ОБСЕ в целях обмена опытом в сфере формирования правовой базы для борьбы с этим злом.







