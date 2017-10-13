Абаканов: Казахстанские инноваторы прислали более 600 разработок для участия в «Экспо-2017»

Проведение «Международной выставки Экспо-2017» дало толчок зелёной трансформации казахстанской экономики. Такое мнение, в ходе пресс-конференции в Правительстве, высказал председатель правления Общественной палаты энергоэффективности и ресурсосбережения РК Елдос Абаканов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Елдос Абаканов отметил, что проведение «Экспо-2017» дало толчок зелёной трансформации казахстанской экономики, а основополагающие инициативы Казахстана в этой сфере, среди которых Концепция по переходу страны к зелёной экономике и программа партнерства «Зелёный мост» определили вектор развития до 2050 года.

Общественными организациями Казахстана за последние годы был проведен ряд мероприятий и реализовано множество проектов раскрывающих тему выставки «Энергия будущего». Только за 2017 год Общественная палата совместно с партнерами реализовали порядка 20 проектов по четырем основным направлениям.

Первое — создание демонстрационных площадок зелёной экономики для накопления и передачи опыта. Одним из якорных проектов в этом направлении стало создание первого «зелёного» села Арнасай, где были внедрены лучшие технологии и практики, для обеспечения комфорта проживания местного населения.

На сегодняшний день зелёная инфраструктура села Арнасай включает в себя среднюю школу, центр зелёных технологий «Арнасай» и многое другое.

В частности в центре технологий «Арнасай», на базе которого развернуто 35 зелёных технологий, за 2015-2017 годы обучение основам ведения зелёного бизнеса, использования специальных технологий прошли более семи тысяч казахстанцев.

Второе направление — поддержка отечественных новаторов и изобретателей. В период с 2014 по 2016 годы был организован республиканский конкурс «Онлайн Экспо-2017» по выявлению и тиражированию инновационных проектов. По результатам конкурса было подано более 600 заявок, разработан Топ-50 технологий, а пять решений в конечном счете были показаны в национальном павильоне «Нур Алем».

Для обеспечения устойчивости и дальнейшей поддержки новаторов общественными организациями создан Офис коммерциализации для развития трансфертного потенциала страны. В рамках Офиса ученые могут получить поддержку, в части защиты прав интеллектуальной собственности, технической экспертизы проектов, а также их продвижения.

Третье направление — вовлечение молодежи в тематику «Экспо-2017». К таким проектам можно отнести создание молодежного зелёного лагеря Expo-Camp в Арнасай, с целью развития международного, экологического, этнографического и интеллектуального отдыха и обмена опытом. В период с июня по август 2017 года в работе лагеря приняли участие более тысячи детей со всех регионов страны.

Также, в рамках партнерства министерства энергетики РК и ПРООН в январе текущего года был дан старт республиканскому конкурсу среди молодежи «Мой зелёный Казахстан». Основной задачей которого было вовлечение молодежи в широкое освещение реализации Концепции по переходу Казахстана к зелёной экономике, темы «Экспо-2017», продвижение и применение зелёных технологий и возобновляемых источников энергии.

В конкурсе приняли участие молодые люди от 14 до 29 лет. Согласно условиям участникам необходимо было снять видеоролик об использовании зелёных технологий или возобновляемых источников энергии, применяемых в регионе, на предприятии, в хозяйстве или быту. Конкурсантами было подано порядка 200 видеороликов, из которых комиссия отобрала 16 победителей со всех регионов страны.

Последнее направление — институциональное развитие Концепции зелёной экономики. В этом направлении на постоянной основе ведется работа по совершенствованию НПА, разработан реестр зелёных технологий.