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Китаянка нашла в стиральной машине 52-килограмового удава

13 октября 2017, 15:44

Обыкновенный удав — неядовитая змея, в Китае является охраняемым видом.

Жительница китайской провинции Гуандун обнаружила в своей стиральной машине 52-килограммового удава, сообщает People's Daily, China, передает РИА Новости.
По данным издания, женщина услышала шум внутри машины, открыла ее и обнаружила там спящую змею.

Позже ее забрали представители центра по спасению и реабилитации диких животных.

Обыкновенный удав — неядовитая змея, в Китае является охраняемым видом.


Фото с сайта ekburg.ru

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