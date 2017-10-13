Китаянка нашла в стиральной машине 52-килограмового удава
13 октября 2017, 15:44
Обыкновенный удав — неядовитая змея, в Китае является охраняемым видом.
Жительница китайской провинции Гуандун обнаружила в своей стиральной машине 52-килограммового удава, сообщает People's Daily, China, передает РИА Новости.
По данным издания, женщина услышала шум внутри машины, открыла ее и обнаружила там спящую змею.
Позже ее забрали представители центра по спасению и реабилитации диких животных.
Обыкновенный удав — неядовитая змея, в Китае является охраняемым видом.
Фото с сайта ekburg.ru
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