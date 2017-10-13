Курс биткоина побил исторический максимум
13 октября 2017, 15:48
Курс биткоина поднялся до рекордных 5,8 тысячи долларов за штуку в ночь на 13 октября.
Накануне, по данным биржи Bitfinex, курс биткоина поднимался до 5,2 тысячи долларов, пишет Life.ru.
Отметим, что к 5:30 мск криптовалюта показала рост более чем на 20% за сутки. В начале сентября самая популярная криптовалюта стала падать в связи с новостями о запрете криптобирж в Китае.
Минимальная отметка была зафиксирована 15 сентября, тогда курс составил 3,1 тысячи долларов. Но уже 16 сентября биткоин показал рост: более 3,5 тысячи долларов. Уже 18 сентября самая популярная валюта вернулась к отметке в 4 тысячи долларов.
Арина Демидова
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
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