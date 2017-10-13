Курс биткоина побил исторический максимум

Накануне, по данным биржи Bitfinex, курс биткоина поднимался до 5,2 тысячи долларов,

Отметим, что к 5:30 мск криптовалюта показала рост более чем на 20% за сутки. В начале сентября самая популярная криптовалюта стала падать в связи с новостями о запрете криптобирж в Китае.





Минимальная отметка была зафиксирована 15 сентября, тогда курс составил 3,1 тысячи долларов. Но уже 16 сентября биткоин показал рост: более 3,5 тысячи долларов. Уже 18 сентября самая популярная валюта вернулась к отметке в 4 тысячи долларов.