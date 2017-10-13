Григорий Марченко: Проблема Кыргызстана в отсутствии реформ, а не в нефти

Экс-председатель Национального банка Казахстана Григорий Марченко поделился своим мнением по теме, касающейся охлаждения отношений между Казахстаном и Кыргызстаном

"Первое, что не соответствует действительности, это то, что в Казахстане уровень доходов выше из-за того, что у нас есть нефть, а в Кыргызстане ее нет. Вот это глубокое заблуждение, которое сознательно проталкивается кыргызстанскими руководителями уже очень много лет. Мы в 1993 году, причем я к этой сделке не имел никакого отношения, приняли тяжелое решение - приватизировать наши самые большие месторождения нефти Тенгиз и Королёвское. Это было совместным предприятием с участием американцев. Еще через несколько лет приватизировали другое крупнейшее месторождение – Карачаганак", - рассказал Марченко.

В результате инвесторы вложили большие деньги. Построили необходимую инфраструктуру. Производство нефти и газа в Казахстане выросло в несколько раз. Американцы, а потом и китайцы построили экспортные нефтепроводы. И в результате мы имеем этот уровень доходов в нашем бюджете, налоговые поступления от нефтегазового сектора.





"Если бы в Кыргызстане в 1993 году по такой же схеме приватизировали гидроэлектроэнергетический потенциал, достроили каскады ГЭС, о которых мы слышим 26 лет, построили бы экспортную линию электропередачи в Китай, Индию и Пакистан, то сейчас все было бы по-другому. Был такой президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон, который этим активно занимался и вел переговоры с руководством Кыргызстана, проработал этот вопрос с китайской стороной и т. д. И до сих пор ничего", - сказал он.





"Вторая, связанная с этим тема, – одна из причин в разнице уровня доходов в том, что те реформы, в частности пенсионная, которую мы проводим, в Кыргызстане не проведены до сих пор. Миссия Всемирного банка, который этим занимался, одновременно проводилась в России, на Украине, в Казахстане и Кыргызстане. USAID одновременно поддерживал проведение пенсионной реформы. В Украине и в Кыргызстане не было сделано ничего. В России была сделана полуреформа, мы видим, к каким результатам она привела. Полноценная пенсионная реформа была сделана только в Казахстане", - подчеркнул экс-председатель Национального банка РК.





Третья причина, по мнению Григория Марченко, связана с региональным развитием и транзитным потенциалом, который есть у Казахстана, у Кыргызстана.





"У нас есть советский газопровод Бухара- Алматы, который шел через Бишкек, было много проблем с кыргызстанским участком. Потому что его не ремонтировали из-за отсутствия средств. Периодически случалась остановка газа в Узбекистане, как правило, это происходило зимой. У нас в Алматы были с этим проблемы, потому что Кыргызстан или не платил, или были другие проблемы. И наша сторона предложила за свой счет отремонтировать кыргызский участок газопровода. Премьер-министром на тот момент был господин Бакиев. Нашим специалистам предложили внести определенную сумму помощнику Бакиева, чтобы мы получили право за свои деньги отремонтировать кыргызстанский участок газопровода. Естественно, мы от этого отказались. Ремонт не провели, а потом большой экспортный газопровод, который строили в Китае, прошел мимо Кыргызстана. И вот кто в этом виноват? Точно ни казахские олигархи, ни румынские хакеры, ни козни американских спецслужб, ни рука Москвы и т. д.", - привел пример он.



