Итоги торгов: Тенге продолжает укрепляться
13 октября 2017, 15:56
Средний курс в обменниках Алматы на сегодня – покупка 334.86 тенге за доллар, продажа - 335.59 тенге за доллар.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
По результатам торгов на спот-рынке:
- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 334,20 тенге за доллар США при объеме торгов 132 500 тыс. долларов США;
- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 396,25 тенге за евро при объеме торгов 250 тыс. евро;
- по евро с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- по евро с расчетами Т+0, T+1 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,8014 тенге за рубль при объеме торгов 60 200 тыс. рублей;
- по рублю России с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;
- по китайскому юаню с расчетами T+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 334,21 тенге за доллар (-0,04 тенге), суммарный объем торгов – 170 000 тыс. USD (-128 600 тыс. USD).
В торгах приняли участие 25 банков.
Средний курс в обменниках Алматы на сегодня – покупка 334.86 тенге за доллар, продажа - 335.59 тенге за доллар. Накануне средневзвешенный курс доллара США составил 334,22 тенге за доллар. В обменниках доллар продавался за 336-339 тенге.
Фото: Радио Азаттык
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