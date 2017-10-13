Дайте Бородюку время
13 октября 2017, 16:00
Публикация молодого человека собрала свыше тысячи просмотров за короткий период времени.
В социальной сети Вконтакте появилось эмоциональное обращение блогера Ельнара Аскербека о выступлении сборной Казахстана по футболу. Он взывает к аудитории с просьбой не торопиться обвинять во всех бедах главного тренера национальной команды Александра Бородюка.
Публикация молодого человека собрала свыше тысячи просмотров за короткий период времени.
- Конечно, «сборная» сейчас играет с Бородюком, что бросает то в жар, то в холод, - пишет блогер (орфография и пунктуация автора сохранены). - Но сделаем скидку. В матче с Арменией на выезде до удаления мы играли вполне неплохо. Бородюк виноват, что Малый удалился?.. Никто, к сожалению, не говорит что у Бородюка в двух играх было удаление, а еще в двух матчах он играл вторым составом. В матче с Арменией мы вторым составом продемонстрировали отличную игру и сыграли вничью, но в заголовках было написано «Бородюк не смог обыграть Армению»… Главная задача Бородюка в этом отборе было – изменить стратегию сборной, готовить игроков к Лиге Нации и переориентироваться на молодых что он сейчас потихоньку и делает. Рома Муртазаев и Бауыржан Турысбек становятся сейчас ключевыми игроками сборной. Проблема нашей сборной что мы не можем идти последовательно в нужном направлении. Бородюку нужно время… Еще одна заслуга Бородюка, что он навёл хоть какую-то дисциплину в команде. Потому что при его предшественнике Талгате Байсуфинове там была почти анархия - что хотели, то и делали… Нужно знать причины поражений. Он кому проигрывает? Дании, Черногории и Польше. По игрокам у нас самый слабый состав. Даже Армения опытнее нас, там футболисты в Европе играют. Вы думаете, вот пришел Бородюк, и он должен Польшу разгромить за короткое время? Материала нет, некого тренировать! Это же сборная, а не клубный футбол, - отмечает блогер.
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