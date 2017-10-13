АО «Национальная компания «КазМунайГаз» сообщило об изменении в составе Правления
АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о решении Совета директоров от 11 октября 2017 года об изменении в составе Правления компании.
Состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений:
1. Мынбаев Сауат Мухаметбаевич;
2. Карпушин Олег Вячеславович;
3. Шарипбаев Кайрат Каматаевич;
4. Карабаев Даурен Сапаралиевич;
5. Абденов Серик Сакбалдиевич;
6. Люксембург Глеб Валерьевич;
7. Мукушов Ардак Жумагулович;
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.