АО «Национальная компания «КазМунайГаз» сообщило об изменении в составе Правления

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (Астана), ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о решении Совета директоров от 11 октября 2017 года об изменении в составе Правления компании.

Состав органа акционерного общества с учетом внесенных в него изменений:

1. Мынбаев Сауат Мухаметбаевич;

2. Карпушин Олег Вячеславович;

3. Шарипбаев Кайрат Каматаевич;

4. Карабаев Даурен Сапаралиевич;

5. Абденов Серик Сакбалдиевич;

6. Люксембург Глеб Валерьевич;

7. Мукушов Ардак Жумагулович;