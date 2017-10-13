Эрдоган обвинил США во лжи
13 октября 2017, 16:24
"При встречах с глазу на глаз они дают обещания и гарантии, а за нашей спиной ведут грязные игры, которые приняли такой характер, что их уже невозможно скрыть", — отметил турецкий лидер.
Представители США лгут, утверждая, что они не могут встретиться с арестованным сотрудником американского генконсульства в Стамбуле Метином Топузом, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. В минувшее воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.
По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.
"США лгут всему миру. Никто не запрашивал встречи с сотрудником их консульства после его ареста 4 октября. Им нужен документ (о предъявленных обвинениях – ред.)? Его даст не МИД, а суд", — сказал Эрдоган, выступая перед губернаторами в Анкаре.
По его словам, хотя отношения между странами не могут быть полностью дружескими или полностью враждебными, Турцию серьезно беспокоит двуличие стран, называющих себя партнерами Анкары.
"При встречах с глазу на глаз они дают обещания и гарантии, а за нашей спиной ведут грязные игры, которые приняли такой характер, что их уже невозможно скрыть", — отметил турецкий лидер.
Он вновь обвинил США в поставках оружия силам самообороны сирийских курдов, которых Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.
Фото © AP Photo / Pool Photo
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