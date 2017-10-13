Эрдоган обвинил США во лжи

Представители США лгут, утверждая, что они не могут встретиться с арестованным сотрудником американского генконсульства в Стамбуле Метином Топузом, заявил президент Турции Тайип Эрдоган,

Посольство США в Анкаре ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией. В минувшее воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Посольство Турции в США ответило зеркально, объявив о приостановке выдачи неиммиграционных виз американским гражданам.

По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство.





"США лгут всему миру. Никто не запрашивал встречи с сотрудником их консульства после его ареста 4 октября. Им нужен документ (о предъявленных обвинениях – ред.)? Его даст не МИД, а суд", — сказал Эрдоган, выступая перед губернаторами в Анкаре.



