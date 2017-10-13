Mercedes «убьет» G-Class с военными мостами
13 октября 2017, 16:31
У производителя такие машины стоили от 630 тысяч евро.
Mercedes-Benz объявил о прекращении производства самой экстремальной версии «Гелендевагена» – G 500 4x4². Прием заказов на внедорожник закроют в конце октября.
Mercedes G 500 4x4² был впервые представлен в статусе концепта весной 2015 года на Женевском автосалоне. Идейный преемник трехосного G 63 AMG 6x6 получил редукторные (военные) мосты, увеличивающие дорожный просвет до 45 см, модернизированную подвеску с двумя стойками на каждое колесо – обычной и адаптивной, расширенную на 30 см колею, 22-дюймовые диски, особый передний бампер, стальную защиту днища, дополнительную «люстру» на крыше и 4,0-литровый 421-сильный V6. Такой автомобиль может преодолевать брод глубиной до метра и при этом даже имеет спортивный режим, хотя и не может похвастаться выдающимися динамическими характеристиками.
Текст: Александр Орехов
Фото: Mercedes-Benz
Via cartimes
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