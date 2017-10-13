Автор фото Назарбаева прокомментировал использование снимка на футболках

Давид Акопян, автор фотографии Нурсултана Назарбаева, прокомментировал использование нашумевшего снимка на футболках.

Фотограф, смеясь, отметил, что был бы не против материальной компенсации за использование снимка. Но добавил, что это не главное. Автор поделился, что хочет принять участие в крупнейшем международном конкурсе фотожурналистов World Press Photo.





"Я раньше не принимал в нем участия, так как у меня подобного фото никогда не было. А сейчас я хочу номинироваться именно с этой фотографией. Если меня поддержат граждане Казахстана, мне будет очень приятно. Поддержка, я имею в виду, моральная, духовная", — добавил Акопян.





Личный фотограф президента Армении Давид Акопян за короткое время прославился на весь Казахстан. Сделанный им во время саммита лидеров СНГ в Сочи снимок Нурсултана Назарбаева полюбился казахстанцам настолько, что некоторые решили распечатать черно-белый кадр на футболках.





Самым оперативным стал политолог, председатель правления АО "РТРК "Қазақстан" Ерлан Карин, его примеру хотят последовать и другие казахстанцы.



