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В Астане военнослужащий оштрафован за то, что положил деньги в полицейскую машину

13 октября 2017, 16:49

Штраф составил 200 МРП.

В Астане к административной ответственности за попытку дать взятку сотрудникам полиции привлечен военнослужащий, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

"28 сентября 2017 года военнослужащий войсковой части сержант контрактной службы предоставил уполномоченным лицам незаконное материальное вознаграждение в виде денежных средств. Уполномоченные лица отказались от денежных средств и предупредили сержанта об ответственности, однако правонарушитель проигнорировал и положил материальное вознаграждение в салон автомашины сотрудников", - сообщили в суде.

Привлекаемый к административной ответственности военнослужащий вину признал полностью.

Постановлением специализированного межрайонного административного суда Астаны сержант привлечен к административной ответственности по ст. 676 КоАП и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 200 МРП.

Постановление не вступило в законную силу.

фото: Motor.kz

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