Профессиональные стандарты в РК будут разработаны по новой методике

В Астане и Алматы прошло обучение новой методике разработки профессиональных стандартов. Тренинги и сертификацию прошли более 70 разработчиков, сообщает пресс-служба МТСЗН РК.

Методика была разработана компанией Ernst & Young в рамках проекта «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест», реализуемого Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. До июня 2020 года планируется разработать и утвердить 550 профессиональных стандартов.

«Профессиональные стандарты являются неотъемлемой частью Национальной системы квалификаций, которая поможет государству в достижении таких целей как обучение работников, признание их формальных и неформальных навыков, полученных как в образовательных учреждениях, так и на различных курсах и непосредственно в процессе трудовой деятельности. Результатом внедрения профессиональных стандартов и системы квалификаций станет насыщение рынка труда востребованными кадрами», - отметил Нуркен Тлеуов, директор Департамента труда и социального партнерства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

К разработке профессиональных стандартов сертифицированные разработчики приступят уже в этом году. При этом стандарты не будут статичными - уполномоченные организации будут пересматривать и обновлять их не реже одного раза в три года. Основанием для обязательного пересмотра и замены разработанных стандартов станут такие условия как изменение организации, специфики и структуры производства, внедрение новых технологий, повлекших изменение содержания трудовых функций, компетенций и квалификации работников.