Неправительственные организации ЮКО высказались о новой версий латинского алфавита

Интеллигенция и учителя Юга дали положительную оценку новому латинскому альфавиту который был представлен в Акорды.

В зданий Ассоциация юридических лиц «Гражданский альянс Южно-Казахстанской области» обсудили новый латинский алфавит. В здании приняли участие члены гражданского альянса Южно-Казахстанской области.





Ассоциация юридических лиц «Гражданский альянс Южно-Казахстанской области», объединяющая 45 общественных объединений и 28 бизнес-структур в Южном Казахстане, также затронула тему нового латинский алфавит который был презентован ученными в Акорде. Руководители организации в регионе поделился своим мнением.





Шарипбек Жамалбек, президент Ассоциации юридических лиц «Гражданский альянс Южного Казахстана»:





- Члены нашей ассосации считают что переход к латинскому алфавиту реальный шаг на путь к глобальной науке и образованию. Он также объединит нас духовно. Латинский шрифт является наиболее распространенным средством коммуникации в мире, и в настоящее имеет свое существенное место в потоке информации. Недавно была представлена новая версия латинского алфавита. В своей программной статье Президент Н.Назарбаев отметил, что в 2025 году мы должны перейти к латыни, а в будущем все учебники должны быть написаны в этом шрифте. Правительство поручило правительству принять конкретные меры для перевода казахского языка в латинский алфавит и уже приступило к работе. Конечно, это очень важный и актуальный вопрос и мы должны к этому подойдти с большой ответственностью.





Дана Маманова, председатель общественного объединения «Галамат»:





- Сегодня развивается наше независимое государство и развивается образование. В настоящее время дети, учащиеся в начальных классах, изучают английский. Многие из вашей молодежи изучают иностранные языки и учатся за рубежом. Поэтому я думаю, что нет причин бояться переходить на латинский алфавит. Я считаю, что переход к этому шагу важен для будущего. Я не сомневаюсь, что латинский алфавит будет многообещающим.





Стоит отметить, что интеллигенция и учителя Юга дали положительную оценку новому латинскому альфавиту который был представлен в Акорды.



