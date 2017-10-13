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Аграрии Арыси экспортировали в Европу 56 тыс. тонн бахчевых

13 октября 2017, 17:10

На сегодня дехкане отправили 55 760 тонн бахчевых в Германию, страны Балтии, Москву, а также в Новосибирскую.

Аграрии Арыси, засеяв 5500 гектаров земли бахчевыми культурами, на сегодняшний день собрали более 134 тыс. тонн дынь и арбузов. Отметим, что Арыс славится своими знаменитыми дынями и арбузами, передает пресс-служба акима ЮКО.

На сегодня дехкане отправили 55 760 тонн бахчевых в Германию, страны Балтии, Москву, а также в Новосибирскую, Пензенскую и Самарскую области России. Кроме того, 63 тыс. тонн дынь и арбузов были отправлены в Астану и Алматы, а оставшуюся часть реализовали на региональных рынках. Крестьяне эффективно используют преимущества рек Сырдарья и Арысь и успешно проводят уборочную кампанию.



В соответствии с поручением Главы государства, экспорт сельскохозяйственной продукции является одним из приоритетов области. Цель местных властей - обеспечить внутренний рынок и увеличить экспортный потенциал. Аграрный регион намерен вывести сельское хозяйство на новый уровень развития и производя конкурентоспособную продукцию. Сегодня в регионе в этом направлении все работы ведутся на должном уровне.



Фото: Самат Мырзалиев


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