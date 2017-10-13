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16-летнюю девушку сбил автомобиль в Алматы

13 октября 2017, 17:26

По словам водителя, девушка переходила улицу в неположенном месте.

Наезд на пешехода произошел в Алматы, сообщает МИА «Казинформ».

По словам водителя, девушка переходила улицу в неположенном месте.

Наезд на пешехода случился по улице Берегового ниже Джандосова. Со слов водителя «Субару», он следовал в северном направлении по Берегового. Неожиданно с противоположной стороны резко выбежала 16-летняя девушка, он не успел среагировать и сбил пешехода.

На место прибыл реанимобиль, пострадавшую госпитализировали.

Фото: today.kz

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