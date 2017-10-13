16-летнюю девушку сбил автомобиль в Алматы
13 октября 2017, 17:26
По словам водителя, девушка переходила улицу в неположенном месте.
Наезд на пешехода произошел в Алматы, сообщает МИА «Казинформ».
По словам водителя, девушка переходила улицу в неположенном месте.
Наезд на пешехода случился по улице Берегового ниже Джандосова. Со слов водителя «Субару», он следовал в северном направлении по Берегового. Неожиданно с противоположной стороны резко выбежала 16-летняя девушка, он не успел среагировать и сбил пешехода.
На место прибыл реанимобиль, пострадавшую госпитализировали.
Фото: today.kz
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