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В Сочи сбежавшего из-под конвоя арестанта задавил поезд

13 октября 2017, 17:27

В отношении старшего конвойного наряда возбуждено уголовное дело.

Арестованный мужчина, которого конвоировали с пересадкой на железнодорожном вокзале Сочи, попытался сбежать из-под стражи и попал под поезд. В результате он погиб, сообщает в пятницу, 13 октября, пресс-служба Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России, передает Lenta.ru.

Инцидент произошел 12 сентября. В отношении старшего конвойного наряда, 37-летнего инспектора спецчасти изолятора временного содержания отдела полиции УВД по городу Сочи, которому передавали арестанта, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

«По версии следствия, инспектор спецчасти ИВС после прибытия на обменный пункт — платформу № 2 железнодорожного вокзала станции Лазаревская — ненадлежаще организовал конвоирование арестованного, в результате чего последний совершил побег, а затем попал под поезд», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото с сайта globalexpandia.com

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