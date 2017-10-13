Учёные нашли место, где кончается наша Галактика

Астрономы из института Макса Планка и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики назвали точные границы "дома для Солнечной системы" —Галактики Млечный Путь,

Измерения, проведённые с помощью радиоинтерферометра VLBA, позволили "нащупать" край Галактики с высокой точностью. Наибольшее зарегистрированное расстояние до одного из внешних рукавов Щита-Центавра составляет 66,5 тысячи световых лет.





Специалисты поясняют, что в скором времени Галактика снова может увеличиться в размерах. Предыдущие измерения на основе тригонометрического параллакса (измерения на основе положения астрономического объекта) показали вдвое меньшие результаты — тогда границы Галактики Млечный Путь составляли всего 36 тысяч световых лет.