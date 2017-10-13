Учёные нашли место, где кончается наша Галактика
13 октября 2017, 17:36
Но края нашей Галактики в ближайшем будущем достичь всё равно не получится.
Астрономы из института Макса Планка и Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики назвали точные границы "дома для Солнечной системы" —Галактики Млечный Путь, передает Life.ru.
Как сообщает Science, согласно последним измерениям, размеры Галактики составляют почти 66 тысяч световых лет.
Измерения, проведённые с помощью радиоинтерферометра VLBA, позволили "нащупать" край Галактики с высокой точностью. Наибольшее зарегистрированное расстояние до одного из внешних рукавов Щита-Центавра составляет 66,5 тысячи световых лет.
Специалисты поясняют, что в скором времени Галактика снова может увеличиться в размерах. Предыдущие измерения на основе тригонометрического параллакса (измерения на основе положения астрономического объекта) показали вдвое меньшие результаты — тогда границы Галактики Млечный Путь составляли всего 36 тысяч световых лет.
Сергей Андреев
Фото с сайта kor.ill.in.ua
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