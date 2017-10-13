Из состава правления "КазМунайГаза" исключили Данияра Берлибаева





В документе приводится состав исполнительного органа с учетом внесенных в него изменений:

1. Сауат Мынбаев

2. Олег Карпушин

3. Кайрат Шарипбаев

4. Даурен Карабаев

5. Серик Абденов

6. Глеб Люксембург

7. Ардак Мукушов





Напомним, Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства поручил уволить вице-президента АО «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева.





«По КазМунайГазу, как премьер-министр и председатель совета директоров АО «Самрук-Казына» Умирзак Естаевич (Шукеев, председатель правления АО «Фонд благосостояния «Самрук-Казына»), я даю вам поручение в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления АО «КазМунайГаз» за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. А также принять меры по прекращению полномочий заместителя председателя правления НК «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей», - сказал премьер.





В последние годы Берлибаев работал управляющим директором по газовым проектам «КазМунайГаза» (13.10.2011-2012), заместителем председателя правления по корпоративному центру, первым заместителем председателя правления компании (02.2012-08.2016), а также исполнительным вице-президентом по транспортировке, переработке и маркетингу АО НК «КазМунайГаз».