Из состава правления "КазМунайГаза" исключили Данияра Берлибаева
13 октября 2017, 17:39
Об этом сообщает КASE.
Полномочия члена правления АО "КазМунайГаз" Данияра Берлибаева были прекращены, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение Казахстанской фондовой биржи КASE.
В документе приводится состав исполнительного органа с учетом внесенных в него изменений:
1. Сауат Мынбаев
2. Олег Карпушин
3. Кайрат Шарипбаев
4. Даурен Карабаев
5. Серик Абденов
6. Глеб Люксембург
7. Ардак Мукушов
Напомним, Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства поручил уволить вице-президента АО «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева.
«По КазМунайГазу, как премьер-министр и председатель совета директоров АО «Самрук-Казына» Умирзак Естаевич (Шукеев, председатель правления АО «Фонд благосостояния «Самрук-Казына»), я даю вам поручение в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления АО «КазМунайГаз» за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. А также принять меры по прекращению полномочий заместителя председателя правления НК «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей», - сказал премьер.
В последние годы Берлибаев работал управляющим директором по газовым проектам «КазМунайГаза» (13.10.2011-2012), заместителем председателя правления по корпоративному центру, первым заместителем председателя правления компании (02.2012-08.2016), а также исполнительным вице-президентом по транспортировке, переработке и маркетингу АО НК «КазМунайГаз».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883231-c1376cea66bf38ec290622c7b8464e83
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...