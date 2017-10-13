Добыча нефти в Казахстане в январе-сентябре выросла на 12,9%
13 октября 2017, 17:59
На 12,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
В Казахстане объем добычи нефти в январе-сентябре 2017 года составил 54,091 млн тонн, что на 12,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
В отчетном периоде было добыто: газового конденсата в объеме 9,926 млн тонн (рост добычи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,1%), природного газа - 39,163 млрд куб. м (+15,8%), угля - 79,934 млн тонн (+13,6%), железной руды - 29,32 (+11,4%), медной руды - 73,516 млн тонн (+27,8%), золотосодержащей руды - 14,115 млн тонн (+1,6%), хромового концентрата - 3,427 млн тонн (+10,7%).
Фото: Казинформ
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