В олимпиаде участвовали 25 студентов, из различных районов и университетов города.

В Алматы прошел городской этап олимпиады «Тілдарын». Мероприятие проводилось в рамках реализации программы "Рухани жаңғыру ", сообщает ", сообщает Zakon.kz.

Состязание на знание английского казахского и русского языков прошло среди молодежи от 18 до 22 лет. В олимпиаде участвовали 25 студентов, из различных районов и университетов города.

«Сразу как узнала, что будет проводиться соревнование я начала готовиться. Процесс подготовки занял две недели, интенсивно готовилась последние пять дней. Каждый этап состязания имеет свои нюансы. Сложным кажется первый тур, поскольку ты не знаешь, на какую тему будешь нужно сочинить рассказ», - поделилась 19-летняя Саин Кумсай.

Соревнование состояло из трех этапов. В первом, участники выходили на сцену и разъясняли выбранную тематику, рассказ излагался на трех языках и занимал три минуты. Во втором этапе участники писали эссе. За 50 минут им было необходимо изложить рассказ на не менее чем 200 слов, на каждом из языков. В заключительном раунде, участники демонстрировали умение синхронного перевода.

«Я считаю что олимпиада «Тілдарын» интересное событие, которое развивает участников и приносит вклад в развитие страны. За неделю до конкурса начала читать программные статьи, а интенсивную подготовку начала за два дня. Я свободно владею темя языками, но мне легче излагать мысли на русском и английском», - сказала 20-летняя Гульжан Калиева.

Цель проведения олимпиады поддержка талантливой молодежи владеющей тремя языками, формирование языковой культуры, воспитание молодежи в духе казахстанского патриотизма, уважение к культуре и языкам других национальностей.

Победительницей олимпиады стала студентка Академии гражданской авиации Аэлита Добрашева, именно она представит Алматы на республиканском этапе олимпиады «Тілдарын». Второе место занял Ерден Альдикенов, почетное третье место досталось Салауату Бекбауову.

В состав жюри вошли ученые – кандидаты филологических наук, специалисты языковой сферы. При отборе участников жюри обращало внимание на уровень знания языков, правильность произношения и правописания, на качество содержания и своеобразности ответа.





Как сказал глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев для современного казахстанца владение тремя языками – это обязательное условие собственного благополучия и выпускники школ должны знать казахский, русский и английский языки.



