Переход на латиницу – это одна из основ идеи по модернизации общественного сознания
13 октября 2017, 18:35
В век информационных технологий нам надо идти в ногу со временем. Поэтому, все мы понимаем, что переход на латиницу - это веление времени.
Глава государства ставит цель по вхождению Казахстана в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира. Для того, чтобы ее реализовать, нужно, чтобы общество, сохраняя свою идентичность, культуру, принимало новые технологии и знания. Несомненно, в этом смысле латинизация казахского алфавита значительно упростит восприятие и освоение новых знаний.
Учитывая исключительную важность инициированного главой государства перехода казахского языка на латинскую графику, как основы духовной модернизации казахстанской нации, осознавая историческую ответственность перед гражданами Казахстана и будущими поколениями, я призываю всех граждан Казахстана к поддержке инициативы лидера нации по переходу казахского языка на латинскую графику.
В век информационных технологий нам надо идти в ногу со временем. Поэтому, все мы понимаем, что переход на латиницу - это веление времени.
С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, 9 октября руководитель института языкознания имени А. Байтурсынова Ерден Кажыбек и директор республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов представили новый проект латинской графики. Если первоначальный вариант казахского алфавита на латинице состоял из 25 букв, то теперь их будет 32. В использовании восьми казахских звуков предложено использовать апостроф. Таким образом, Глава государства поручил продолжить информационно-разъяснительную работу, что очень важно на сегодняшний день. И мы должны подключиться к этой разъяснительной работе. Думаю, данный проект найдет положительный отклик среди жителей страны.
Амиржанов Жумабай,
депутат Кокшетауского городского маслихата,
директор ТОО «АП-Импекс»
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883237-838b4143bd2357cbd876d7de91afa1f4
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...