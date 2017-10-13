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Переход на латиницу – это одна из основ идеи по модернизации общественного сознания

13 октября 2017, 18:35

В век информационных технологий нам надо идти в ногу со временем. Поэтому, все мы понимаем, что переход на латиницу - это веление времени.

Глава государства ставит цель по вхождению Казахстана в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира. Для того, чтобы ее реализовать, нужно, чтобы общество, сохраняя свою идентичность, культуру, принимало новые технологии и знания. Несомненно, в этом смысле латинизация казахского алфавита значительно упростит восприятие и освоение новых знаний.

Учитывая исключительную важность инициированного главой государства перехода казахского языка на латинскую графику, как основы духовной модернизации казахстанской нации, осознавая историческую ответственность перед гражданами Казахстана и будущими поколениями, я призываю всех граждан Казахстана к поддержке инициативы лидера нации по переходу казахского языка на латинскую графику.

В век информационных технологий нам надо идти в ногу со временем. Поэтому, все мы понимаем, что переход на латиницу - это веление времени.

С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, 9 октября руководитель института языкознания имени А. Байтурсынова Ерден Кажыбек и директор республиканского координационно-методического центра развития языков имени Ш. Шаяхметова Ербол Тлешов представили новый проект латинской графики. Если первоначальный вариант казахского алфавита на латинице состоял из 25 букв, то теперь их будет 32. В использовании восьми казахских звуков предложено использовать апостроф. Таким образом, Глава государства поручил продолжить информационно-разъяснительную работу, что очень важно на сегодняшний день. И мы должны подключиться к этой разъяснительной работе. Думаю, данный проект найдет положительный отклик среди жителей страны.

Амиржанов Жумабай,
депутат Кокшетауского городского маслихата,
директор ТОО «АП-Импекс»

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