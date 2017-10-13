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В Башкортостане водитель без прав врезался в толпу школьников

13 октября 2017, 18:45

Пострадали четверо подростков.

В Башкортостане в результате автоаварии, которую устроил водитель без прав на управление, пострадали четверо школьников, передает Росбалт.

По данным СК РФ, около полудня 26-летний мужчина выехал на автомобиле на дорогу, не имея права управления транспортным средством, не справился с управлением и допустил наезд на группу школьников, шедших по обочине дороги и собиравшихся ее переходить. Пострадали четверо подростков.

«РГ» уточняет, что 12 школьников с учительницей шли в лес на экскурсию из селя Япрыково. По дороге восьмиклассники решили сфотографироваться возле стелы, но в этот момент на группу детей из-за поворота вылетела легковая машина. «По предварительной версии, 26-летний водитель Lada 15 модели не справился с управлением. По инерции автомобиль боком задел учащихся. В результате ДТП четверо учеников с различными травмами госпитализированы в районную больницу. Установлено, что в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии», — сообщил руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.

Фото: www.glavny.tv

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