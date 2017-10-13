В Башкортостане водитель без прав врезался в толпу школьников
13 октября 2017, 18:45
Пострадали четверо подростков.
В Башкортостане в результате автоаварии, которую устроил водитель без прав на управление, пострадали четверо школьников, передает Росбалт.
По данным СК РФ, около полудня 26-летний мужчина выехал на автомобиле на дорогу, не имея права управления транспортным средством, не справился с управлением и допустил наезд на группу школьников, шедших по обочине дороги и собиравшихся ее переходить. Пострадали четверо подростков.
«РГ» уточняет, что 12 школьников с учительницей шли в лес на экскурсию из селя Япрыково. По дороге восьмиклассники решили сфотографироваться возле стелы, но в этот момент на группу детей из-за поворота вылетела легковая машина. «По предварительной версии, 26-летний водитель Lada 15 модели не справился с управлением. По инерции автомобиль боком задел учащихся. В результате ДТП четверо учеников с различными травмами госпитализированы в районную больницу. Установлено, что в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии», — сообщил руководитель пресс-службы МВД по РБ Максим Родионов.
Фото: www.glavny.tv
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883238-532d0ab87050c9ce741c7bacfd6684d3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...